SARONNO / SOLARO – Tamponamento fra due automobili ieri notte alle 22 sull’autostrada A9 fra Saronno e Turate in direzione sud: cinque persone, fra cui due bambini, hanno avuto bisogno di cure mediche. E’ stato allertato il pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, per ricevere i pazienti, nessuno è comunque apparso in gravi condizioni: si tratta di una bimba di 5 anni ed una di 8 anni, di una donna di 44 anni e di una donna di 72 annil oltre ad un uomo di 45 anni.

Sul luogo del sinistro, assieme alle pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri della Compagnia di Cantù, sono intervenute anche una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ed una della Croce azzurra di Rovellasca, i cui equipaggi si sono occupati di prestare le prime cure alle persone a bordo dei mezzi incidentati.

I feriti sono stati visitati, e non sono emerse particolari criticità dal punto di vista sanitario.

(foto archivio: mezzi in soccorso in azione nella zona per una precedente emergenza medica)

04092021