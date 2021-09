SARONNO – Questo weekend, più precisamente domenica 9 settembre si terrà, a partire dalle 11, al birrificio Mopps in via Padre Giuliani 38, l’annuale raduno motociclistico di Sportster di Harley–Davidson n organizzato da Sl Night. Gli incassi della giornata saranno donati al progetto della onlus Occhi Azzurri, con sede a Cremona, che si occupa di una ricerca per una patologia genetica rara.

Il raduno sarà aperto al pubblico e adatto anche alle famiglie con tantissime Harley, buon cibo, ottima musica, animazione per bambini, barber shop, tattoo, dj set con Dee Jay Agostinho46, vari stand e moltissime bancarelle. L’organizzazione verrà svolta rispettando tutte le norme anti-Covid19 per garantire serenità e sicurezza a tutti gli ospiti che vorranno godersi una giornata tra moto, buon cibo e acquisti dai numerosi stand.

Dopo il mancato evento nel 2020 causato dalla pandemia, l’iniziativa sarà promossa da Sportsteristi Lombardi, un gruppo Facebook attivo nell’organizzazione di eventi motociclistici, nel creare momenti di aggregazione ed eventi benefici.

(foto archivio)

09092021