Fantomas scavalca recinzione a Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – I film del misterioso criminale Fantomas vengono proprio in questo periodo riproposti su Amazon Prime video e chissà che proprio a questo personaggio cinematografico si sia ispirato il malvivente che ieri pomeriggio alle 17, in via Trieste ovvero lo stradone che collega centro e periferia di Caronno Pertusella, completamente vestito di nero con un balzo ha scavalcato la recinzione di una villetta, entrando in giardino. A “fare la guardia” erano però alcune vicine di casa che hanno notato la presenza dello sconosciuto che appena le ha viste ha rinunciato all’impresa ed è scappato in un lampo, da dove era arrivato. Ha fatto rapidamente perdere le tracce, probabilmente era arrivato in bicicletta, con la quale è stato visto poi allontanarsi pedalando a più non posso. E’ scappato, ovviamente, a mani vuote.

Un episodio che è stato segnalato ai carabinieri e sono adesso in corso accertamenti per identificarlo.

(foto: il celebre personaggio cinematografico di Fantomas)

09092021