SARONNO – Oggi alle 18 in via Varese, nei pressi del parco dell’ex seminario, incidente stradale con il tamponamento fra due automobili. Una donna di 50 anni ha avuto bisogno di cure mediche: è stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia e dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa sronnese ed è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale cittadino per essere medicata di comunque non gravi contusioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità di quel che è accaduto.

La scorsa notte alle 0.40 intervento dei carabinieri e di una ambulanza della Cri per soccorrere un uomo che stava male in corso Italia nel centro cittadino: al paziente è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto decisamente troppo ed è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella ed è stato trattenuto in osservazione sino a quando si è completamente ripreso; non è comunque apparso in gravi condizioni.

(foto archivio)

13092021