ROVELLASCA – “L’altra sera è stato presentato in commissione territorio il nuovo parco gioco nel Parco Burghè: un “Adventure park ” con giochi di arrampicata, reti e carrucole, con tappeto in antitrauma ed erba sintetica ed illuminazione”. A dare la notizia il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli. La struttura sorgerà infatti in territorio del paese.

Come specifica il primo cittadino, l’attesa non sarà particolarmente lunga: “Sarà pronto nelle prossime settimane con i nuovi bagni pubblici che sono in fase di realizzazione di fianco al chiosco, in prossimità del quale verrà anche posizionato un tavolo da ping pong in cemento. Dopo aver rinnovato completamente lo scorso anno il parco giochi esistente questi interventi rappresentano un’ulteriore riqualifica del nostro parco cittadino”.

(foto: alcuni rendering, ecco come sarà il futuro Adventure park che sta nascendo proprio alle porte del Saronnese. Una vera novità nella zona, che ha appena ricevuto il disco verde da parte della commissione territorio di Rovellasca. Nelle immagini, anche il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli)

18092021