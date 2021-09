SARONNO – Mattinata di passione per i pendolari saronnesi e non solo che utilizzano il treno per i loro spostamenti.

Un guasto all’infrastruttura nei pressi di Novate Milanese ha rallentato la corsa di diversi convogli come il Como Lago e il Novara. Ben presto i convogli hanno accumulato anche 20/30 minuti di ritardo. Si sono subito attivati i tecnici per cercare di far ripartire la circolazione ferroviaria e ovviamente riparare il guasto.

Insolita la situazione che si sono trovati davanti alcuni viaggiatori all’arrivo in stazione poco prima delle 8 con tutti i binari occupati da convogli fermi in attesa di poter ripartire.

Trenord, tramite i consueti canali di informazione, invita i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”.

(foto del nostro lettore con la stazione di Saronno “invasa” dai convogli fermi per un guasto a Novate che ha creato ritardi e cancellazioni su diverse linee)

29092021