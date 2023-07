x x

SARONNO – “Il maltempo e i guasti capitano ma sarebbe dovere di Trenord gestire le situazioni d’emergenza pensando anche ai viaggiatori e non abbandonandoli al proprio destino”.

Inizia così la presa di posizione di un abbonato Trenord che ha scritto a ilSaronno dopo la giornata di passione di ieri quando a causa di un problema elettrico alla stazione di Saronno e alcuni rami sui binari nel Tradatese la circolazione è stata seriamente compromessa per l’intera giornata e completamente bloccata in mattinata.

“Sono stati schierati i tecnici per riparare i guasti ma Trenord non ha gestito i disagi dei viaggiatori – spiega reduce dall’odissea di ieri – Era necessario mettere in campo bus sostitutivi. Agli sportelli non c’era modo di avere informazioni. Ci sono volute tre ore da Saronno per arrivare a Milano. Nessuno mette in discussione il guasto ma in Trenord non sono minimamente in grado di gestire le criticità. Anche oggi Trenord si è resa protagonista di una brutta pagina che ci fa capire quale paese allo sfascio siamo. I pendolari che si muovono per necessità e non esattamente per puro divertimento dovrebbero avere un rimborso. Sarebbe il minimo”.

Insomma il pendolare lamenta come in una giornata critica sia mancata “una tempestiva e chiara informazione ma soprattutto soluzione alternative per arrivare alla meta. Cancellazioni, ritardi e soppressioni sono continuate fino alle 17. Troppo malgrado la portata dell’evento.

LA CRONACA DELL’ACCADUTO

