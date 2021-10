Si chiude la campagna elettorale a Limbiate: gli appuntamenti

x

LIMBIATE – Per la chiusura della campagna elettorale limbiatese, le tre coalizioni hanno organizzato altrettanti appuntamenti nella giornata o serata di oggi 1° ottobre.

Si comincia alle 18 in piazza Aldo Moro a Villaggio Giovi con una festa in musica per il candidato della coalizione di centrosinistra Giancarlo Brunato: oltre al punto ristoro allestito per l’occasione, il tardo pomeriggio e la serata saranno accompagnati dalla musica indie, rock, blues e funk e soul proposta dai gruppi De Neeskens e Soul Motel. Alle 21.45, insieme ai rappresentanti delle tre liste a sostegno (Pd, Limbiate Solidale e Su La Testa per Limbiate), Brunato farà il discorso di fine campagna.

Alle 18.30 al Petit Bistrot di piazza Cinque Giornate, il candidato sindaco Mario De Giorgio e i candidati delle liste che lo sostengono, ovvero del Movimento Cinque Stelle e di Azione Civile, propongono un aperitivo.

Alle 20 in piazza Tobagi avrà inizio la serata proposta dalla coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Sì per Limbiate): alle 20.30 musica e karaoke, alle 21.30 la presentazione dei candidati e alle 22 il discorso del candidato sindaco e sindaco uscente Antonio Romeo. Parteciperà anche il Ministro forzista Mariestella Gelmini.

Si vota il 3 e 4 ottobre (seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15).

