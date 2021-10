x

SARONNO – Il Centro Medico Metica Padre Monti sabato 2 ottobre sarà teatro di un importante evento (dedicato ai professionisti) sul tema delle cefalee.

Responsabile Scientifico del congresso è il direttore sanitario del Centro Medico Metica Padre Monti, Davide Zarcone, figura di rilievo nel panorama della neurologia.

Il congresso, oltre alla sua rilevanza in termini scientifici, acquisisce per il Centro Medico Metica Padre Monti un significato simbolico molto importante: la “prima pietra” di un progetto di più ampio respiro a favore dei pazienti del territorio che ora hanno un nuovo punto di riferimento.

L’evento, patrocinato dal Sistema Sanitario della Regione Lombardia Asst Valle Olona, dall’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee e dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Varese di interesse nazionale, vedrà la presenza di importanti esponenti che si dedicano alla pratica clinica e alla ricerca sul tema delle cefalee.

Non mancherà il saluto delle Autorità rappresentate da Eugenio Porfido (Direttore Generale Asst Valle Olona) e da Piero Barbanti (Presidente Anircef).

Verrà analizzato lo scenario del mondo delle cefalee nel contesto attuale e affrontata poi la tematica dallo screening al trattamento del paziente con cefalea.

Insieme al moderatore Massimo Picozzi verranno esaminati anche gli aspetti emozionali del dolore emicranico e gli aspetti psicologici correlati.

Qual è l’obiettivo dell’evento?

La corretta gestione del paziente cefalalgico attraverso un ottimale percorso di valutazione, diagnosi e cura assume un’importanza fondamentale poiché l’emicrania e la cefalea di tipo tensivo rappresentano patologie a elevata incidenza e prevalenza nella popolazione generale italiana (12-20%), con un tasso di invalidità tra i più alti tra le malattie neurologiche.

Per tale motivo è irrinunciabile un continuo aggiornamento dello Specialista Neurologo in merito alle nuove strategie di gestione condivisa su base regionale del paziente cefalalgico e all’approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, con particolare attenzione alle nuove terapie antiemicraniche, che aprono nuovi scenari in termini di successo terapeutico e di miglioramento dell’invalidità.

Allo stesso modo è importante, per una presa in carico globale del paziente, che tutti i professionisti coinvolti nel processo di cura siano aggiornati e possano collaborare tra loro e con lo Specialista Neurologo condividendo le informazioni più aggiornate.

Tra i relatori: Elio Clemente Agostoni, Fabio Frediani, Bruno Colombo, Andrea Salmaggi, Gennaro Bussone, Ovidio Brignoli¸ Giorgio Minonzio, Andrea De Vito, Domenico D’Amico, Paola Di Fiore, Elisabetta Dalla Valle, Giuseppe Neri, Isidoro La Spina, Giampiero Grampa.

Sono previsti crediti ECM? Quali sono le professioni accreditate al Ministero della Salute?

Il corso, che prevede un’assegnazione di 7 Crediti ECM, ed è gratuito, è stato accreditato presso il Ministero della Salute per le seguenti professioni: Medico Chirurgo (con specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Endocrinologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Geriatria, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale, Medicina Interna, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Neuroradiologia, Oncologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Radiodiagnostica, Radioterapia), Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Psicologo (con specializzazione in Psicologia, Psicoterapia), Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico sanitario di Radiologia Medica, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

Crediti ECM assegnati: 7

Ci sono ancora posti disponibili?

E’ possibile registrarsi il giorno dell’evento (fino ad esaurimento dei posti disponibili) oppure effettuare l’iscrizione utilizzando il seguente link:

https://www.centrometica.it/sala-convegni-saronno/

Ci sono già altri eventi in programma?

Come anticipato in precedenza da Zarcone, il Centro Medico Metica Padre Monti sta lavorando a diversi eventi destinati alla popolazione e volti a promuovere la prevenzione a tutela della salute.