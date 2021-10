Festa dei nonni, a Castiglione Olona si replica il 9 ottobre

x

CASTIGLIONE OLONA – Lo scorso fine settimana la “Festa dei nonni”, “una giornata istituzionale interamente dedicata ad una figura familiare importante per il nostro percorso di crescita. Un modo dolce ed affettuoso per festeggiare i nostri amati nonni, che da sempre rappresentano un punto di riferimento significativo per le generazioni più giovani ma soprattutto per i nipoti che si affacciano alla quotidianità – ricordano dal Comune di Castiglioen Olona – Veri e propri custodi non solo della memoria personale, che ci vede direttamente coinvolti negli aspetti più familiari, ma soprattutto di quella collettiva, tanto importante a ricordare valori, usanze e tradizioni”.

Castiglione Olona li celebrerà anche sabato 9 ottobre con l’evento “Merenda con i nonni” che si terrà dalle 16 nel salone del cento anziani “Mazzucchelli” che si trova in via Manzoni in paese. Prosegue quindi la serie di eventi promossi dai responsabili dell’Amministrazione civica castiglionese.

(foto archivio: un angolo suggestivo della storica Castiglione Olona)

04102021