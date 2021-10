x

x

CERIANO LAGHETTO – Nove anni di tifo per la Masnada, l’organizzazione dei supporter della Frazione calcistica Dal Pozzo, la squadra del rione Dal Pozzo che partecipa al campionato di Terza categoria e che ha anche protagonista di un esperimento, inedito in zona, di “sport popolare”: tutte le attività sportive sono sostenite, tramite un contributo economico da tesserati e tifosi.

E i tifosi sono protagonisti al pari della squadra, perchè sono sempre numerosi alle partite, sia in casa che in trasferta, e si fanno sentire, eccome, con coreografie, bandiere, e tanti cori, con una cornice da categorie superiori. Un gruppo nato con la nascita del club calcistico locale, con “debutto” il 6 ottobre 2012 e da allora sempre al fianco della squadra del cuore. La nuova stagione è appena iniziata, come sempre con tanta voglia di divertirsi e stare insieme.

(foto: i tifosi del Dal Pozzo con la squadra, sempre presenti su tutti i campi dl Terza categoria dove è di scena la formazione del cuore)

06102021