SARONNO – Una giornata interamente dedicata alla ricoperta della manualità e ai saperi di una volta quelli tramandati di generazione in generazione. L’assessorato alla cultura in collaborazione il Museo dell’industria e del lavoro saronnese propone domenica “Impara l’arte dal nonno”. Per l’intera giornata i piccoli potranno apprendere dai nonni come si fa il pane e la pasta, il bucato a mano, i rammenti, ad attaccare i bottini e a ricamare. Per i nonni sarà l’occasione per far rivivere ricordi ed emozioni e condividere con le future generazione, scorci del proprio passato. Per i piccoli l’occasione di avere tante lezioni “pratiche” di arti moderne e passate che li faranno crescere.

L’evento, abitualmente proposto la prima domenica di ottobre in concomitanza con la festa dei nonni, quest’anno si svolge su prenotazione su diversi turni (alle 11,15, alle 14,30 e alle 16,15).

Per prenotazioni [email protected] oppure 331 154.62.65

Il costo dell’ingresso è di 5 euro a famiglia con la merenda e libro dei nonni in omaggio.