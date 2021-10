Calcio serie D, la Caronnese si prepara per superare il Pont Donnaz

x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo le due sconfitte contro Derthona e Vado, il campionato propone subito alla Caronnese una nuova occasione per voltare pagina. In programma la trasferta a Montjovet, casa del Pont Donnaz, formazione ambiziosa che lo scorso anno ha chiuso al terzo posto in classifica e che, quest’estate, non ha nascosto le ambizioni di migliorare il campionato passato. Una trasferta non semplice ma, mai come in questo momento, i rossoblù cercano quella scossa che possa dare una svolta alla stagione.

A presentare la partita il direttore generale della Caronnese, Raffaele Ferrara (foto): “Non sarà semplice, ma la nostra volontà è quella di fare risultato perché la classifica impone una svolta. A Vado Ligure nel primo tempo abbiamo giocato discretamente, mentre nella ripresa dopo il loro gol è mancata una vera e propria reazione e non ci sono state troppe occasioni da gol”. Il dg rossoblù è consapevole della forza del prossimo avversario: “Il Pont Donnaz una squadra forte, ma il girone è molto equilibrato con realtà importanti come Derthona e Vado che abbiamo appena affrontato. Non ci sono partite morbide e non lo sarà certamente quella di domenica”. Ferrara, nonostante il momento negativo, non vuole mettere pressione alla squadra: “Hanno lavorato tranquillamente, manteniamo un profilo basso per trovare una svolta sul campo”.

Gli avversari, il Pont Donnaz – Quattro partite giocate e già un cambio d’allenatore. Il Pont Donnaz, infatti, dopo centottanta minuti in campionato ha deciso di sollevare dall’incarico Fabrizio Daidola (arrivato la scorsa estate dal Bra), richiamando in panchina Roberto Cretaz, fino allo scorso anno allenatore dei valdostani. La rosa del Pont Donnaz è un mix tra esperienza e gioventù, Andrea Demontis e Guille Perez hanno dato sostanza a centrocampo. Il successo sulla Sanremese dimostra le qualità della rosa, il successivo pareggio contro il RG Ticino la conferma di un campionato particolarmente impegnativo.

I convocati – Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Filippo, Catizone Riccardo. Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea. Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa Bakary, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Vernocchi Alessandro, Vincenzi Matteo. Attaccanti: Bossi Emanuele, Corno Federico, Esposito Roberto, Rocco Daniele, Vitiello Domenico.

