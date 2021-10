x

LOMAZZO – Nel corso della giornata di ieri, la Compagnia carabinieri di Cantù si è impegnata nel contrasto allo prostituzione nelle strade della zona. Molti i territori coinvolti nel servizio: Cantù, Lurago Marinone, Lomazzo, Cadorago, Bregnano, Cermenate, Carimate, Novedrate, Mariano Comense, Arosio, dove sono stati svolti anche controlli alla circolazione. I controlli hanno coinvolto, nel particolare, la strada provinciale 32 Novedratese, che va da Arosio a Lurago Marinone; i militari hanno controllato 11 prostitute, e presidianto, in un’ottica di prevenzione, tutto il territorio interessato dal fenomeno.

Durante i controlli, sono stati rimossi anche i “segni distintivi” presenti sul territorio, che vengono utilizzati dalle prostitute e che costituiscono pericolo per la sicurezza stradale nonché degrado e spazzatura, come sedie in plastica, sacchetti della spazzatura, bottigliette usate in plastica. L’operazione ha portato alla segnalazione di una persona per possesso di 0.66 grammi di eroina dopo una perquisizione, di una donna dedita alla prostituzione nel comune di Lurago Marinone (sanzionata per complessivi 400 euro), c’è stata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro di una patente per guida con utilizzo del cellulare. A ciò si sono aggiunte altre tre sanzioni per la violazione del codice della strada. Ben 67, in totale, le persone identificate durante il controllo.

I controlli proseguiranno nel prossimo futuro.

