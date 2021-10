x

x

SARONNO – L’ha abbracciata come se la conoscesse ma in realtà le ha strappato la collana prima di allontanarsi di gran carriera. E’ quanto accaduto venerdì mattina in corso Italia ad una 75enne. L’episodio è stato reso noto da alcuni dei presenti all’episodio in attesa che l’anziana presenti denuncia ai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata abbracciata da un giovane trentenne nella zona di piazza De Gasperi. Il ragazzo indossava una felpa ed aveva la mascherina ben calzata sul volto. Poteva sembrare un familiare ma in realtà la donna non lo conoscenza anzi appena lui si è allontanato di corsa la saronnese si è accorta dal dolore avvertito al collo che le aveva strappato la collana che indossava. In suo aiuto sono accorsi alcuni passanti che l’hanno invitata a sedersi e a riprendersi visto che l’accaduto l’aveva decisamente provata. Nessuno ha avuto abbastanza prontezza da fermare il ragazzo anche perché in pochi, di fronte a quell’abbraccio, hanno avuto la sensazione di un furto.

Qualcuno ha informato dell’accaduto il comando di polizia locale di piazza Repubblica che si è detto disponibile a recuperare e fornire le immagini della videosorveglianza cittadina che potrebbero rivelare utili per cercare di identificare l’autore del furto.