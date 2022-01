x x

GARBAGNATE MILANESE – Sarebbe stato un tragico incidente, quello avvenuto ieri nel primo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese dove il Malpensa express partito dall’aeroporto e che aveva sostato poco prima a Saronno, stava transitando diretto a Milano Centrale: urtata dal treno, ha perso la vita una pensionata di 82 anni.

Secondo i primi riscontri raccolti nell’ambito delle loro indagini dalle forze dell’ordine, subito accorse, la donna in quel momento a quanto pare stava cercando di attraversare i binari, ed evidentemente non si era avveduta dell’arrivo del treno, il cui conducente non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto L’anziana è rimasta uccisa sul colpo.

(foto archivio)

