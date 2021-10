x

SARONNO – Anche se non si è tenuta una vera e propria inaugurazione con il taglio del nastro e i discorsi ufficiali Cesare Fusi, amministratore della Saronno Servizi dilettantistica ieri pomeriggio era presente al debutto della pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in via Piave all’ex bocciodromo.

Ha seguito le procedure di acceso alla struttura, chiacchierato con qualche utente ed anche messo in cantiere alcune interventi per i prossimi giorni: “Il bilancio di questo primo giorno è sicuramente molto positivo – commenta – il cielo grigio e la pioggia probabilmente non invogliavano ad uscire ma le presenze non sono mancate. La pista è piena compatibilmente con le norme anticovid”.

Fusi continua: “Vorrei ringraziare un ringraziamento a quanti si sono spesi per realizzare questa ripartenza per la nostra città. Quando abbiamo deciso di riaprire la pista dopo la chiusura dettata dal covid i tempi erano stretti e il lavoro era tanto ma siamo riusciti, anche grazie all’impegno dei collaboratori che ringrazio molto, a fare tutto con grande cura. Abbiamo riattivato la struttura, controllato le misure di sicurezza, garantito il rispetto delle norme anticovid. Anche con alcune novità come l’arrivo della nuova levigaghiaccio dal Trentino“.

Nella pista dell’ex bocciodromo si pattinerà anche oggi e domani con orario festivo.

