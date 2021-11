x

SARONNO – Ha provocato non poca agitazione quanto avvenuo ieri poco prima dell’una nel cuore di Saronno dove un’anziana ha preso uno schiaffo da una ragazza decisamente agitata in piazza Libertà. Un episodio che ha lasciato senza parole molti passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine e persino la centrale operativa di Areu per un’ambulanza ma l’anziana ha preferito non sporgere denuncia quindi la vicenda, per altro ripresa dalle telecamere, non avrà strascichi legali.

Cosa è successo esattamente? Per la verità lo sanno solo la donna, un volto noto in città già protagonista di diversi episodi movimentati, e l’anziana. Quello che hanno visto i presenti, intorno alle 12,40 sotto i portici di piazza Libertà, è la giovane avvicinarsi alla pensionata. Dopo qualche attimo, in cui le due si sono scambiate alcune parole, i passanti hanno visto l’agitata saronnese colpire con uno schiaffo la 78enne.

Come detto c’è stata la risposta dei saronnesi presenti che hanno dato l’allarme separando le due donne. L’anziana però ha gettato acqua sul fuoco: ha rifiutato di farsi accompagnare al pronto soccorso e ha ricostruito l’accaduto coi carabinieri preferendo però non sporgere denuncia a carico della giovane.