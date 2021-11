Limbiate va a teatro per il 4 novembre

LIMBIATE – Una serata emozionante a teatro per unirsi alle celebrazioni avviate in tutta Italia nel 2018 e in conclusione il 4 novembre, anniversario della tumulazione del milite ignoto all’Altare della Patria; questo il programma previsto a Limbiate.

Il programma – Sarà proposto un breve video-documentario sul viaggio dell’eroe da Aquileia a Roma, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, i cori dell’Associazione Nazionale Alpini e la consegna delle medaglie d’onore ai discendenti dei caduti limbiatesi nella Grande Guerra.

Appuntamento giovedì 4 novembre alle 20.30 al teatro comunale di via Valsugana 1 a Limbiate. Ingresso libero con obbligo di green pass.

Informazioni sul sito:

https://comune.limbiate.mb.it/centenario-del-milite-ignoto/

03112021