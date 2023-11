CARONNO PERTUSELLA – Caronno Pertusella celebra il giorno dell’unità nazionale e la giornata delle forze armate del 4 novembre con un fitto programma. L’appuntamento è per domenica 5 novembre alle 8 con il ritrovo in baita degli Alpini in via Pola per l’alza bandiera, mentre alle 8.30 si terrà la messa in suffragio delle vittime di tutte le guerre nella chiesa di Santa Margherita. Alle 9.15, invece, è prevista la visita alle lapidi e ai cimiteri con posa fiori effettuata dalle autorità, dai rappresentanti delle associazioni e dalla società civile.

Alle 10:30 è prevista la posa della corona al Monumento di Caduti di Bariola, con esecuzione brani musicali da parte della banda Accademia e dal corpo musicale Concordia santa Cecilia di Caronno Pertusella.

Alle 11 il corteo si sposya in piazza Vittorio Veneto, dove ci sarà la posa della corona al Monumento ai Caduti e l’esecuzione brani musicali della banda Accademia, dal corpo musicale Concordia santa Cecilia. La manifestazione proseguirà accompagnata dalla banda cittadina in via 4 novembre, dove verranno posati i fiori in memoria dei caduti di Nassiriga, per poi proseguire in via Damiano Chiesa, corso Italia, piazza Aldo Moro. Qui ci si fermerà nuovamente per la posa della corona al monumento ai caduti sito in piazza Aldo Moro. Sul posto anche la lettura di alcuni brani, pensieri e riflessioni sul 4 novembre da parte di alcuni studenti della scuola Alide De Gasperi

Dopo i saluti del sindaco, continuerà l’esecuzione di brani musicali da parte del corpo musicale cittadino.