x

x

SARONNO – Superare la timidezza ed imparare la socialità; ecco gli obiettivi del corso di teatro aperto ai bambini dai 7 ai 10 anni. Younglab, così si chiama l’iniziativa proposta dalla Fondazione Giuditta Pasta, si propone per esplorere desideri, sogni, pensieri e, grazie agli strumenti propri del teatro, come i gesti e il suono della voce, prenderà vita uno spazio collettivo capace di abbracciare le parole di tutti creando la più importante delle connessioni: quella tra persone. Attraverso giochi di immaginazione e improvvisazione i bambini, guidati da Valentina Maselli, i bambini saranno condoti alla scoperta della crescita nel confronto, mettendosi davanti a scelte ed al volersi distinguere coltivando le proprie particolarità utilizzando lo strumento dell’espressione creativa.

Il corso si terrà ogni martedì dalle 16.30 alle 17.30 dal 9 novembre al 19 aprile 2022, per un totale di 20 lezioni, alla sede del Teatro Giuditta Pasta, via primo maggio Saronno, ed è aperto a tutti i bambini dai 7 ai 10 anni. Chiunque fosse interessato alla partecipazione, può scrivere a [email protected] Il costo è di 300 euro con l’aggiunta di 20 euro per spese di segreteria.

Attrice, regista e pedagoga teatrale, Valentina Maselli, si diploma alla scuola Quelli di Grock e continua la sua formazione studiando con i grandi maestri della tradizione teatrale italiana ed internazionale. Vicina da sempre al teatro di ricerca collabora in qualità di attrice con importanti realtà teatrali tra cui il CRT di Milano. Nel 2009 firma la sua prima regia con “Montedidio” per il Teatro del Popolo di Gallarate. Nell’autunno del 2012 è cofondatrice di Rag Time – Il tempo dei ragazzi, per la cui prima produzione – “Il ragazzo di Noè” – cura la regia e la drammaturgia. Nel 2015 lavora con Mario Perrotta in qualità di attrice nel Progetto Ligabue.