SARONNO – A partire da sabato 29 gennaio, il museo delle ceramiche Gianetti di Saronno apre un nuovo percorso museale tutto dedicato ai più piccoli. Inserito nel progetto P-arte e in collaborazione con fondazione comunitaria del Varesotto, nel museo i bambini saranno guidati dal custode del Museo, la zanzara Gigi.

Con la guida interattiva della zanzara Gigi, infatti, i più piccoli saranno guidati attraverso la collezione museale e la sua storia; si tratta di un modo efficace di imparare e divertirsi contemporaneamente: con attività ludiche a tema per rendere la visita più divertente, la zanzara guiderà i bambini attraverso ogni sala del museo con diversi racconti e aneddoti, aiutando anche i bambini a fare buon uso della fantasia e creatività.

L’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori e aperto dalle 15 alle 19.

