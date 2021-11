x

x

MILANO – “Invito i cittadini che già ne hanno o, a breve, ne avranno diritto, a prenotare la terza dose del vaccino. E mi riferisco, in particolare, a chi ha ricevuto il “richiamo” 6 mesi fa e potrà quindi ricevere la terza dose iscrivendosi sulle piattaforme digitali”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a margine della conferenza stampa di presentazione di Eicma 2021, intervenendo sul tema della terza dose estesa ai cittadini tra i 40 e i 60 anni. “Lo dicono gli scienziati: la terza dose – ha aggiunto Fontana – è il completamento della fase vaccinale e quindi il mezzo attraverso cui si ottiene una copertura immunitaria che dovrebbe durare anni”. “Di conseguenza è molto importante – ha concluso – che si porti a termine questo ciclo vaccinale”.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

11112021