SOLARO – Anche quest’anno la biblioteca sostiene il progetto Nati per Leggere, promosso dall’Associazione Italia biblioteche, l’associazione cultura Pediatri ed il Centro per la salute del bambino con l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura ad alta voce ai bambini fin dal primo anno di vita, specie all’interno della famiglia. In biblioteca opereranno alcuni volontari che hanno seguito un percorso di approfondimento per la lettura a voce alta ai bambini dai 3 ai 6 anni e insieme ai bibliotecari potranno fornire utili consigli sulla scelta dei libri adatti ai piccoli.

Gli appuntamenti cominciano sabato 13 novembre, per un sabato al mese sino a marzo, l’11 dicembre, l’8 gennaio, il 12 febbraio ed il 12 marzo. Per sabato 20 novembre è stata organizzata una lettura speciale in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tutte le letture si svolgeranno alle ore 11 nella sala Angelo Nobile di Villa Borromeo in via Mazzini. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie è possibile contattare il numero 0296984430 oppure l’indirizzo mail [email protected].



Dice Monica Beretta, assessore comunale alla Cultura: “È un’esperienza che accresce il piacere di stare insieme, alimenta il legame affettivo tra piccoli e grandi, stimola curiosità fantasia, arricchisce il linguaggio, accresce la sicurezza di sé ed il desiderio di apprendere. La biblioteca è uno dei nostri poli d’eccellenza e siamo sicuri che anche grazie all’apporto dei volontari riusciremo ad avvicinare i bimbi al mondo della lettura”.

