x

x

LOMAZZO – Anche quest’anno Cri Lomazzo affianca il servizio affidi che opera sul territorio di bassa comasca e canturino, per promuovere l’entusiasmante esperienza dell‘affido familiare.

“Proponiamo, per mercoledi 24 novembre alle 20.45, una serata informativa per chi desidera avere qualche informazione in più rispetto alla voglia di mettersi in gioco per diventare famiglia affidataria o di appoggio per un bambino che necessita di un supporto nel suo cammino di vita” dicono dalla Croce rossa. Relatori saranno l’Equipe affidi di Lomazzo, Cantù e Como (Servizio affidi sovradistrettuale). L’evento sarà proposto in diretta Facebook sulla pagina di CRILomazzo.

Durante la diretta sarà possibile proporre domande ai relatori. Per maggiori informazioni potete contattarci via email a [email protected].

L’iniziativa si terrà nel rispetto delle norme anti-covid.

(foto archivio: un precedente incontro pubblico promosso in passato dai volontari della Croce rossa di Lomazz, in prosenza prima della pandemia da coronavirus. Quello di mercoledì 24 si terrà in diretta Facebook)

14112021