x

x

VERONA – “Aa Verona ho potuto toccare con mano quanto l’intera filiera legata al cavallo sia rilevante per l’economia del nostro Paese in termini di sviluppo territoriale, imprese, e le più svariate professionalità coinvolte anche nell’indotto. Ma non si tratta solo di questo. Ieri ho visto migliaia di appassionati, famiglie con i bambini, e penso che questo settore meriti davvero maggiore attenzione anche per il ruolo sociale e culturale che svolge”. Lo sottolinea Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

Ringrazio Confagricoltura Veneto per l’importante e utile occasione di confronto, dove abbiamo fatto il punto sulla proposta di legge che ho presentato alla Camera in materia di ippicoltura. Serve consegnare al settore un quadro legislativo adeguato, e coerente con un nuovo modello di sviluppo. Oggi questa eccellenza italiana sta attraversando un grave periodo di difficoltà. È quindi urgente che la proposta di legge venga approvata, per dare un primo segnale di attenzione e rilancio.A Verona ho ancora una volta avuto modo di apprezzare la cura, la competenza e la grande passione degli allevatori e delle imprese che hanno reso grande la filiera ippica italiana. Bisogna parlarne di più.

(foto: Maria Chiara Gadda a Verona)

14112021