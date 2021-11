x

SARONNO – Appena presentato il programma natalizio dell’Amministrazione comunale del sindaco Augusto Airoldi (civici-Pd), la Lega non va certo per il sottile, tramite il commento del proprio, segretario, Claudio Sala.

Bisogna dire che, in effetti, la giunta comunale la racconta proprio bene: il mirabolante Natale saronnese accoglierà le feste con un calore particolare. Peccato che tra fantasia e realtà ci sia sempre un divario importante, che di solito coincide con la concretezza. E la breve storia dell’amministrazione in carica ci sta abituando, nelle dichiarazioni, a una Saronno fantastica e fantasiosa, mentre nella quotidianità ci troviamo scenari completamente differenti.

Per l’organizzazione del Natale 2021, Airoldi & co. millantano strette collaborazioni con commercianti e Duc quando, invece, così non ci risulta. Spesso abbiamo sentito lamentele da parte dei commercianti sulla mancanza di ascolto dell’amministrazione, e anche in questo caso, gli eroi della giunta non si sono smentiti: durante la commissione commercio, alla presenza dei rappresentanti dei commercianti cittadini, non si è nemmeno accennato del Natale, argomento di cui si è discusso invece durante la commissione cultura, ovviamente senza la rappresentanza di categoria.

Basta questo dato sostanziale per dimostrare che la sinergia millantata tra amministrazione e commercianti esiste solo nelle fantasie proposte dagli uffici stampa. Mentre emerge una situazione un po’ difficile per Luca Amadio, presidente della commissione commercio, che incolpevolmente si troverà tra l’incudine della maggioranza a cui appartiene e il martello dei commercianti che vengono sistematicamente ignorati da sindaco e giunta.

In ultima analisi, il mirabolante Natale della Saronno di fantasia si concretizza con il solito programma che abbiamo sempre visto realizzato negli anni precedenti. Quindi per Airoldi, ancora una volta, sotto la coltre delle parole un bel niente di sostanza.

Claudio Sala Lega Lombarda Saronno

