LOMAZZO – “Ieri al salone Garibaldi si è svolta un’attività con i bambini culminata con la messa a dimora di una quercia. Gli arboricoltori di SabGreen durante l’attività di messa a dimora ci hanno spiegato l’importanza degli alberi per la vita sulla Terra, del loro ruolo per contenere la produzione di anidride carbonica e ci hanno parlato della risoluzione adottata dal recente G20 di Roma, nel quale è stato deciso l’obiettivo di piantare 1000 miliardi di alberi in tutto il pianeta entro il 2030″. A riferire dell’iniziativa sono gli organizzatori, i responsabili dell’Amministrazione civica di Lomazzo.

Che ricordano: “La quota per l’Italia è di 200 milioni di alberi, ossia tre nuovi alberi per ciascun abitante. Nel nostro comune certamente non c’è spazio per 30.000 alberi, ma l’importante è partire per gradi. Iniziamo simbolicamente con un primo albero che sarà seguito nei prossimi giorni da altri, con l’auspicio che sia il primo di una serie significativa”.

22112021