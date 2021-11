x

SARONNO – E’ possibile, anche per i cittadini saronnesi, scaricare on line, autonomamente e gratuitamente, i certificati anagrafici. A comunicarlo è l’Amministrazione civica. Per usufruire del servizio, è sufficiente essere dotati di Spid o di una carta d’identità elettronica o di una carta nazionale dei servizi (Cns): oltre a scaricare i certificati, è possibile visionare i propri dati e quelli dei componenti del nucleo familiare, controllare la correttezza delle informazioni e, in caso di errore, chiedere una rettifica.

Il progetto è quello dell’Anpr (Anagrafe nazionale popolazione residente) e va nella direzione della semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, perché da una parte consente ai cittadini di reperire informazioni e documenti in tempi brevi e senza doversi recare negli uffici, dall’altra permette agli uffici comunali di potersi dedicare a tutte quelle operazioni non ancora digitalizzate, migliorando così la propria efficienza e produttività.

L’invito ai cittadini saronnesi, dicono dal Comune, “è quello di farne uso: sulla home page del sito web del Comune di Saronno e nella sezione Informazioni dell’App Municipium è stato inserito un link diretto alla piattaforma del Ministero degli Interni dalla quale è possibile ottenere gratuitamente diverse tipologie di certificati anagrafici, dalla propria postazione, a casa o in ufficio, senza doversi recare allo sportello del Comune”.

(foto: basta code in Municipio per i certificati, è possibile farli online)

