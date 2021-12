x

SARONNO – L’ Az Robur Saronno, dopo sei vittorie consecutive, vuole continuare la striscia e avrà l’occasione per farlo nella serata di sabato alle 21 al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” in via Cristoforo Colombo sul parquet di casa contro Mortara, partita valida per l’ undicesima giornata del campionato di Serie C Gold maschile. Ingresso del pubblico consentito, nel rispetto delle norme anti-covid.



Avversari e biancazzurri – Mortara arriva da una sconfitta e milita nella parte centrale della classifica, ma resta un’avversario da non prendere sotto gamba per evitare brutte sorprese. La squadra dell’allenatore Renato Biffi ha dunque un’altra occasione per riconfermarsi in cima alla classifica del proprio girone, e senz’altro proverà a sfruttarla.

Classifica: Gallarate, Az Robur Saronno 16 , Busto Arsizio 14,Milanotre, ,7 Laghi Gazzada 12, Mortara 10 , Nervianese 8, Opera 6, , Valceresi 4, Varese Academy 2

Giacomo Rimoldi

(foto: azione di gioco di un precedente incontro della Az Robur Saronno)

