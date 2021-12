x

x

SARONNO – Anche Saronno scende in campo per continuare a portare avanti l’impegno di Martina Luoni, 27enne solarese che si è spenta lo scorso settembre dopo aver lottato con un tumore. La storia e la grinta di Martina hanno commesso migliaia di persone dopo il suo messaggio ad inizio pandemia, tanto che era diventato uno dei testimonial di Regione Lombardia.

A novembre a Trani, dove aveva vissuto per qualche tempo, è nata l’associazione “I colori dell’anima” che ha realizzato il calendario “I colori dell’anima #Martytranoi” dedicato non solo a Martina ma anche a tutte le donne che combattono contro il cancro. Il ricavato sarà devoluto agli ospedali oncologici.

Per l’acquisto è possibile contattare l’associazione Cral Ferrovienord sezione sorriso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn