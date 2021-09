Scomparsa Martina Luoni, il ricordo di Giulio Gallera

SOLARO – Domani il funerale di Martina Luoni, la ragazza di Solaro, paziente oncologico, che era stata testimonial di Regione Lombardia nella campagna anti-covid. La ricorda anche l’allora assessore regionale al Welfare, ora consigliere regionale Giulio Gallera.

Martina Luoni l’anno scorso con un video ed un post provocatori aveva scosso fortemente l’opinione pubblica. Con forza e determinazione aveva richiamato tutti al rispetto delle regole anticovid perché le difficoltà ad arginare la pandemia e il sovraffollamento di malati di coronavirus negli ospedali aveva reso più difficoltosa la cura dei malati oncologici, come lei, e di tutti coloro che soffrono di altre patologie. Martina aveva anche accettato di girare uno spot per Regione Lombardia. Martina purtroppo poche ore fa ci ha lasciato e questo mi spacca il cuore. Geazie per il tuo coraggio, la tua voglia di vivere e la forza che hai dimostrato anche nei momenti più duri. Ora la tua bella anima splende di una luce ancora più intensa Ciao Martina.

(foto: il consigliere regionale Giulio Gallera)

