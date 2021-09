Ultimo saluto a Martina Luoni, sindaco Moretti: “La sua stella continuerà a brillare nei nostri cuori”

SOLARO – Questa mattina Nilde Moretti ha partecipato, in qualità di sindaco, ai funerali di Martina Luoni, giovane solarese protagonista nei mesi scorsi di una battaglia condivisa e condivisibile sull’accessibilità alle cure per tutti anche durante l’emergenza sanitaria in corso.

Il messaggio del Sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Siamo da subito stati vicini a Martina, ci siamo sentiti coinvolti dalle sue parole nelle tematiche che ha voluto coraggiosamente affrontare. Ho parlato con lei, ho cercato di portarle tutto il sostegno della nostra comunità, della nostra Solaro. E so che tantissimi concittadini hanno fatto lo stesso. Quando ho appreso la notizia, è stato doloroso. Un’esistenza spezzata a soli 27 anni, una ragazza che avrebbe potuto avere ancora tantissimo dalla vita e che altrettanto, anche di più, avrebbe potuto dare con la sua forza e la sua energia. Oggi la salutiamo per sempre, ma la sua stella continuerà a brillare nei nostri cuori, un vigoroso esempio di come si debba e si possa lottare per i propri e per i diritti delle altre persone, senza alzare la voce ma con determinazione e risolutezza per il bene comune”.