MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Matteo Piuri, sindaco di Misinto, relativamente al tradizionale evento di Natale che si tiene a Misinto.

“Il Santo Natale si avvicina e tutti noi avevamo pensato che sarebbe stata una festa all’insegna della normalità.

Credevamo di poter vivere i festeggiamenti così come eravamo abituati a fare prima del 2020, ma così non sarà. La notte di Natale a Misinto, è da sempre un momento di grande partecipazione da parte di misintesi e non. Il falò soprattutto, è un evento che attira migliaia di persone e si creano inevitabilmente assembramenti in spazi ridotti che in questo momento non possiamo permettere che avvengano.

Il tempo della responsabilità non è ancora finito.

L’amministrazione comunale da appuntamento al prossimo anno.

Auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice 2022.”

(foto d’archvio: l’evento Natalizio a Misinto negli anni scorsi)

18122021