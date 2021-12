GORLA – “Come sta avvenendo in molte città italiane anche il punto tamponi di Gorla Maggiore sta registrando un numero elevato di accessi, con conseguente allungamento dei tempi di attesa”: lo comunica Asst Valle Olona, che si occupa di gestire la struttura gorlese alla quale vengono abitualmente indirizzati anche i residenti nella zona di Saronno.

La direzione sociosanitaria dell’Asst Valle Olona “che non gestisce il sistema di prenotazione, in costante contatto con l’Amministrazione comunale e la Protezione civile, è a conoscenza del forte afflusso e assicura che tutti gli operatori sul posto stanno lavorano a pieno regime, per cercare di ridurre i disagi e soprattutto per effettuare a tutti il test” si legge in un comunicato dell’ente sanitario.

(foto: il punto tamponi di Gorla, che serve anche Saronno, è stato inaugurato nei giorni scorsi)

24122021