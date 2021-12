SARONNO – Brillante operazione della polizia locale che ieri pomeriggio ha recuperato un’auto rubata denunciando il conducente per ricettazione e per guida con patente sospesa.

Tutto è iniziato intorno alle 16,30 quando, impegnati in alcuni controlli con i varchi dotati di telecamere, gli agenti del comando di piazza Repubblica hanno intercettato una vettura, una Peugeot, di provenienza furtiva. Inizialmente il conducente ha cercato di evitare il posto di blocco della polizia locale ma gli agenti con un rapido inseguimento l’hanno bloccato prima del cavalcavia.

In pochi minuti i vigili hanno avuto la conferma che la vettura era stata trafugata una settimana prima al proprietario residente a Olgiate. Il conducente, un 47enne di nazionalità italiana, non ha fornito spiegazioni limitandosi a dire di non aver rubato lui l’auto. Il risultato è stato per lui una denuncia per ricettazione (beh più grave di quella di furto). Ma non solo. Portando in comando l’uomo gli agenti hanno scoperto che la sua patente era stata sospesa ed ecco arrivare la seconda denuncia per guida con documento sospeso.

Quindi la parte più piacevole informare il proprietario che la propria auto era stata recuperata e che poteva venirla a prendere a Saronno.

