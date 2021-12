LAZZATE / VENEGONO SUPERIORE – Per l’ondata dei nuovi contagi da coronavirus, anche la ripartenza del campionato d’Eccellenza (in cui militano anche le locali Ardor Lazzate e Varesina) dopo la pausa invernale è rinviata: è infatti posticipata a domenica 16 gennaio, quindi con alcuni giorni di ritardo rispetto ai tempi stabiliti ad inizio stagione (il 9 gennaio) Mentre i campionati minori di Promozione e Prima categoria erano già slittati al 23 gennaio, ovvero di due settimane.

Per quanto riguarda recuperi e giornate che ora slittano, il comitato regionale calcistico della Lombardia fa sapere che “il recupero di tutte le gare non ancora disputate, ivi compresi i recuperi del girone di andata, sarà disposto dal Crl con decorrenza dal 26 gennaio. É data facoltà alle società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse, e nel rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla Figc, la disputa di gare di recupero in data antecedente al 26 gennaio. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al Crl entro 5 giorni dalla data concordata per l’incontro”.

(foto archivio: Ardor Lazzate contro Varesina)

