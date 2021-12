CARONNO PERTUSELLA / UBOLDO – Le volpi sono alle porte di Saronno e dei paesi vicini: in questo periodo sono state molte le segnalazioni relative alla presenza di questi animali, qualcuno è stato anche investito dalle auto di passaggio, qualcuno è stato intravisto nei cortili di case molto periferiche, uuna alla rotonda che si trova nei pressi della ferrovia dove c’è il sottopasso che collega Caronno Pertusella e Cesate. E anche in via Monterosso sempre a Caronno Pertusella.

Non c’è dubbio, le volpi stanno tornando anche su questo territorio decisamente urbanizzato, ne sono state viste anche alla periferia di Uboldo, dimostrando un grane adattamento ad un contesto che di naturale ha ben poco. E sempre più spesso le volpi si spingono, di notte, anche nell’abitato in cerca di cibo. Per le persone sono sostanzialmente innocue, sono molto timide ed evitano ogni contatto con l’uomo.

(foto: una volpe avvistata nell’abitato della vicina Cogliate)

30122021