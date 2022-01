SARONNO – Nei giorni scorsi ne era stato avvistato addirittura uno stormo a Caronno Pertusella, nelle scorse ore si è avuta notizia che ce n’erano due anche in via Pacinotti a Saronno: il riferimento va ai pappagalli verdi, visti da molti cittadini. Le ultime segnalazioni sono giunte alla sezione Enpa Varese Valle Olona che ha sede a Saronno. A quanto pare si tratta di parrocchetti, che starebbero “invadendo” anche il vicino Parco delle Groane. Di certo non una specie autoctona, ma a quanto pare sfuggiti alla cattività si sono ben adattati pure a queste latitudini riuscendo a superare anche i freddi mesi invernali.

L’avvistamento saronnese è avvenuto al quartiere Matteotti: il confine con il comune caronnese non è lontanissimo ma neppure dietro l’angolo e quindi appare impossibile stabilire se si tratti degli stessi pappagallini oppure di altri ancora.

(foto: i due pappagallini che sono stati avvistati in via Pacinotti a Saronno)

