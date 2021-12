SARONNO – La notizia del giorno è sicuramente il futuro della Saronno Servizi con la delibera di indirizzo dell’Amministrazione comunale che arrivano dopo una bagarre in consiglio comunale.

Furgone con attrezzatura ad hoc per riportare i vigili nei quartieri.

Il preside del liceo Legnani risponde alla lettera aperta della mamma sui problemi di contagio nella scuola.

Covid, dall’aumento dei contagi confermato dal sindaco all’assalto all’hub vaccinale.

Tanta fretta di nascere e la piccola viene al mondo a casa grazie alla Croce Rossa di Tradate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn