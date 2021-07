CARONNO PERTUSELLA – Singolare avvistamento l’altro giorno attorno alle 12 in via Tagliamento a Caronno Pertusella, vicino al confine con Cesate, dove i cittadini si sono imbattuti in un piccolo gruppo di capretti, che gironzolava in zona. Docili e tranquilli, non hanno creato problemi a nessuno ma c’è stata comunque un poco di preoccupazione per la loro sorte, ovvero che finissero magari investiti da qualche auto di passaggio. Ma se ne sono rapidamente andati, facendo “perdere le tracce”, con molti a domandarsi quale fosse la loro provenienza. C’è anche chi li ha fotografati e la loro immagine è finita anche sui social.

Dopo i lockdown e le restrizioni legate alla pandemia da coronavirus, con la forte riduzione del traffico veicolare e degli spostamenti delle persone, nelle città sono comparse anche specie di tempo scomparse dalla zona come cervi, volpi ed anche, alle porte del Saronnese, sono arrivati i cinghiali.

(foto: un particolare di una delle immagini pubblicate sui social)

