SARONNO – Ha suscitato grande sorpresa da parte di un frequentatore dello scalo ferroviario centrale di Saronno la vista di una siringa abbandonata davanti alla rastrelliera di piazza Cadorna. Il ritrovamento è avvenuto qualche giorno prima di Capodanno al mattino decisamente presto.

Una visione tanto preoccupante che l’uomo ha scattato una foto. “Ho visto con piacere che la siringa è stata responsabilmente e con grande responsabilità stata rimossa dal personale addetto alla pulizia della sede stradale”.

“Perchè abbandonare una siringa in una zona di grande passaggio senza curanza per i rischi a cui si espongono i passanti resta davvero un mistero” chiosa il saronnese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn