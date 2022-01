GERENZANO – Saranno i rilievi e gli accertamenti dei carabinieri di Uboldo a chiarire dinamica e responsabilità dell’incidente avvenuto ieri sera in via Dante dove un’auto si è schiantata contro la recinzione di una casa.

Nell’impatto è stato danneggiato anche una tubatore del gas tanto che sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona e i veicolo, sono accorsi anche i tecnici della società del gas per le riparazioni del caso.

E’ successo ieri era in via Dante prima delle 19. L’impatto è stato violento tanto che sono stati diversi i gerenzani accorsi per vedere cosa stesse succedendo gli automobilisti di passaggio che si sono fermati per cercare di capire dinamica e portata del sinistro.

