SARONNO – Grande curiosità per l’elicottero che ieri mattina ha sorvolato il quartiere Prealpi per un’operazione della polizia di stato, con la Gdf, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

Vandali contro l’albero di Natale, li scoprono le telecamere.

Addio a Paolo Callegaro, il ricordo di Asvap 4.

Covid, chiusi gli uffici postali per sanificazione mentre l’ats spiega le regole per quarantena e isolamento.

Dal ministero degli Interni 5 milioni dal Pnrr per impianti sportivi, sociali e culturali.

Internet ballerina a Saronno e non solo. Ieri problemi con gli utenti Wind.

