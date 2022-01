SARONNO / TRADATE / GROANE – “In Lombardia tempo caratterizzato da correnti settentrionali asciutte associate all’espansione di un campo di alta pressione sull’Europa centrale. Si prevedono su Alpi e Prealpi rinforzi di vento da nord più marcati sui settori occidentali a partire dal mattino di lunedì 10 gennaio: in particolare nei fondivalle della Valchiavenna assumeranno anche carattere di Foehn con velocità massime intorno ai 70 chilometri orari; le raffiche in quota oltre i 1500 metri potranno raggiungere invece velocità di 80 chilometri orari. Fenomeni in attenuazione a partire dalla serata”. Lo fa sapere il Servizio meteorologico di Regione Lombardia.

(foto archivio: intervento dei vigili del fuoco nella zona a causa del forte vento)

