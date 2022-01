CESATE – Otto persone intossicate dal monossido di carbonio: l’allarme è scattato la scorsa notte alle 22.30 quando da casa è stato contattato il 118 per riferire che il più piccola della famiglia che vive in quel alloggio, di via Pavia, si era sentita male. E’ arriva l’ambulanza con l’auto-infermieristica, i sintomi presentati dalla giovanissima facevano pensare al gas e così è stato eseguito un controllo con l’apparecchio che rivela la presenza di monossido di carbonio: in casa ce n’era parecchio ed è stato per questo motivo chiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco mentre sono accorse anche altre due ambulanze.

Oltre alla bimba, sono state visitati i suoi famigliari e parenti, altre sette persone, che non avevano ancora sintomi seri ma avevano anche loro inalato il monossido; lamentavano un lieve stato di intossicazione. I pazienti sono stati trasferiti negli ospedali di Saronno, Garbagnate Milanese e Niguarda di Milano per tutti gli accertamenti del caso, Nessuno è risultato in pericolo di vita; la tempestività dell’intervento ha evitato ben peggiori conseguenze.

(foto archivio)

