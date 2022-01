Sicilia a Saronno, l’omaggio a Paolo Strano

SARONNO – Durante il concerto dell’Epifania, che si è tenuto al teatro Giuditta Pasta lo scorso 5 gennaio, l’associazione Sicilia a Saronno ha voluto dedicare un omaggio all’ex presidente Paolo Strano scomparso nel 2021 a causa del covid. Questo il testo della pergamena consegna alla famiglia con una targa.

Caro Paolo

Il destino ha voluto che ci conoscessimo a Saronno, chi per ragioni professionali e chi solo nell’ambito dell’associazione denominata Sicilia a Saronno.

L’apice del tuo attivismo si delineò nell’idea di dedicare a Saronno un concerto di musica operistica battezzato concerto dell’Epifania e con un po’ di simpatica esagerazione annunciasti “a Vienna il concerto di Capodanno a Saronno il concerto dell’Epifania”. Fu scelta felice affidarsi all’orchestra e coro Amadeus diretta dal maestro Marco Raimondi con cui Corrado concordava brani conosciuti e coinvolgenti.

Ti rivediamo ogni cinque gennaio dopo i preparativi della giornata. fare accoglienza e gestire, con la tua gentilissima Mariella, il botteghino.

Al termine del concerto eri il primo a correre in Sala Nevera per cercare di controllare l’inizio di un vorace assembramento per l’assalto ai cannoli, bei tempi!

Disse bene il maestro Rumondial concerto del 2020, di Corrado che era il suo consulente e di te che er il motore dell’associazione. Ora il motore si è spento, e noi del direttivo li promettiamo di perpetuare la tua e nostra creatura.

Ricordandoti ci viene in mente, di noi migranti, che per sentirsi in pace occorre sulla terra ove si sceglie di vivere, mettere non solo i piedi ma l’anima.

Tu lo hai fatto quel giorno e la tua anima aleggia sulla nostra città.

Ciao Paolo

Con affetto, gli amici del direttivo e tutti i soci.

