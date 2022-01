ROMA – “Vogliamo essere cauti ma minimizzare gli effetti economici sociali soprattutto su ragazzi e ragazze che risentito più di tanti altri. La scuola è fondamentale, va tutelata e protetta; riaperto come altri grandi Paesi europei con situazione pandemica simile alla nostra”. Così da Palazzo Chigi a Roma il premier Mario Draghi, che durante una conferenza stampa alle 18 ha fatto il punto su riapertura scuole e provvedimenti anti-covid.

Ha proseguito Draghi: “Un approccio diverso è possibile grazie alla vaccinazione, quasi 80 per cento completato ciclo primario e quasi 40 per cento terza dose: gran parte dei problemi di oggi dipendono da persone non vaccinate, che hanno possibilità di sviluppare in forma grave la malattia. Nel 2021 numero tragicamente alto ma inferiore a 2020, nonostante tante aperture ed a fronte ripresa dell’economia”.

(foto da Fb, il premier Mario Draghi)

