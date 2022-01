CARONNO PERTUSELLA – La partita della Caronnese a Genova contro il Ligorna, valevole per la diciassettesima giornata di campionato del girone A di Serie D, sarà recuperata domenica 16 gennaio. La sfida contro la formazione genovese fu sospesa a metà dicembre dopo dieci minuti di gioco a causa del fondo ghiacciato. L’arbitro, allora, optò inizialmente per una breve sospensione della gara salvo poi decidere per quella definitiva. Il 2022 della prima squadra di Caronno Pertusella, quindi, inizia con una trasferta in terra ligure con la Caronnese impegnata nella città di Genova.

La nota del Dipartimento Interregionale

“A ratifica accordi intercorsi tra Società interessate, si dispone che la gara Ligorna-Caronnese, recupero della diciassettesima giornata di andata del campionato Serie D, in programma mercoledì 12 gennaio, venga disputata domenica 16 gennaio alle 14.30”.

(foto: i capitani delle due squadre il mese scorso sul campo in sintetico del Ligorna a Genova, quando il match era stato rinviato a causa del ghiaccio)

11012022