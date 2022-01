SARONNO – Duemila posti in più all’hub vaccinale di via Parini a Saronno: si potrà essere vaccinati entro la fine di gennaio e le prenotazioni sono aperte dalla tarda mattinata odierna. E’ previsto che una parte di questi posti siano riservati gli over 50 ancora non vaccinati.

Già nelle scorse settimane erano stati aggiunti posti alle disponibilità dell’hub saronnese, che è sempre molto richiesto anche per via della sua posizione strategica a cavallo fra diverse province; ed anche stavolta c’è da attendersi che le nuove disponibilità andranno rapidamente esaurite: gli interessati sono invitati ad affrettarsi.

L’hub comunale di Saronno è gestito da Medici Insubria nelle strutture fornite dall’Amministrazione civica e con la collaborazione dei volontari della Croce rossa e di associazioni locali.

